순천시 ‘인생사진 핫플 순천’ 포토존 발굴 ‘공모’

순천시 주요 관광지에 설치할 포토존 디자인 공모

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)가 시 대표 관광지인 순천만 국가정원, 순천만습지, 낙안읍성 등 순천 전지역을 대상으로 순천만의 특색있는 포토존 발굴을 위해 공모전을 개최한다.

순천시는 ‘인생사진 핫플 순천’이라는 주제로 순천 주요관광지 포토존 디자인을 공모해 관광지의 장점을 살리고 이미지화 작업 및 스토리 구성을 통한 관광명소화 사업을 추진한다는 방침이다.

전국의 대학생 및 작가 등 대한민국 국민이면 누구나 참여가 가능하며, 순천의 사회적, 문화적, 지리적 요소들을 고려하고 관광객의 시선을 끌 수 있고 주변환경을 고려하여 설치장소에 적합한 포토존 디자인을 1인당 1점까지 응모할 수 있다.

공모는 내달 2일부터 30일까지 한달간 진행되며, 작품접수는 내달 30일 포토존 디자인 작품과 이미지파일을 순천시 관광과로 제출하면 된다.

내부·시민평가단 평가, 관광객 선호도 조사 등 심사를 통해 최우수상(1명) 300만원, 우수상(2명) 각 100만원, 장려상(5명) 각 20만원 등 총 600만원의 상금이 주어지고, 선정된 디자인은 내년부터 순천 주요 관광지에 조형물로 제작되어 전시될 예정이다.

순천시 관계는 “주요 관광지 포토존 디자인 공모를 통해 많은 분들이 순천 관광의 매력에 관심을 가졌으면 좋겠다.”며 “이번 기회로 순천이 인생사진을 남길 수 있는 핫플레이스로 각인되기를 기대한다.”고 말했다.

공모전에 대한 기타 자세한 내용은 순천시 홈페이지에서 확인하거나 순천시 관광과로 문의하면 된다.

