[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군에 있는 황룡강에 가면 ‘가을의 낭만’이 가득하다. 백일홍과 코스모스, 황화코스모스 등 색색의 가을꽃이 활짝 피어서다. 오감을 자극하는 아름다운 꽃길은 3.2㎞ 구간 동안 이어져 나들이하기에 제격이다.

황미르랜드까지 걸었다면 연꽃정원에 조성돼 있는 연꽃전망대에 올라볼 것을 권한다. 황룡강의 전경과 시원한 가을 바람을 마음껏 누릴 수 있다. 사진=전남 장성군 제공

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr