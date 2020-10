문 대통령 국정 지지율 43%…'부동산·민생' 지적↑[갤럽]

[아시아경제 강나훔 기자] 문재인 대통령의 국정수행 지지율이 큰 등락 없이 40% 중반대를 이어가고 있는 것으로 나타났다.

한국갤럽은 지난 27~29일 만 18세 이상 1001명을 대상으로 문 대통령 직무수행에 대한 여론조사를 벌인 결과 응답자의 43%가 긍정평가했다고 30일 밝혔다. 전주와 같은 수치다. 반면 부정평가는 45%로 1%포인트 올랐다.

연령별 긍·부정률은 18~29세(이하 '20대') 45%·36%, 30대 42%·47%, 40대 52%·40%, 50대 42%·54%, 60대 이상 36%·52%다.

지지정당별로 보면 더불어민주당 지지층의 74%가 대통령 직무 수행에 대해 긍정적으로 평가했고, 국민의힘 지지층은 92%가 부정적이다. 현재 지지하는 정당이 없는 무당층에서도 부정률이 앞섰다(긍정 24%, 부정 52%).

대통령 직무 수행 긍정 평가자(426명)에게 그 이유를 물은 결과 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대처'(32%), '전반적으로 잘한다'(8%), '최선을 다함·열심히 한다'(7%), '서민 위한 노력'(6%), '복지 확대'(5%), '국민 입장을 생각한다', '기본에 충실·원칙대로 함·공정함', '외교·국제 관계', '경제 정책'(이상 3%) 순으로 나타났다.

직무 수행 부정 평가자(464명)는 부정 평가 이유로 '부동산 정책'(18%), '경제·민생 문제 해결 부족'(14%), '전반적으로 부족하다'(10%), '인사(人事) 문제'(8%), '독단적·일방적·편파적', '공정하지 못함·내로남불'(이상 5%), '북한 관계', '외교 문제', '국론 분열·갈등', '세금 인상', '신뢰할 수 없음·비호감'(이상 3%) 등을 지적했다. 전주와 비교할 때 긍정 평가 이유는 거의 변함없었고, 부정 평가 이유에서는 부동산·민생 관련 언급이 소폭 늘었다.

정당지지도는 민주당 40%, 국민의힘 20%, 정의당 6%, 국민의당 4%, 열린민주당 2% 순이다. 전주와 비교하면 민주당과 국민의힘 지지도가 각각 5%포인트, 3%포인트 상승했다.

한편 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 직무 수행에 대한 평가에선 윤 총장의 직무 수행 평가가 조금 앞선 것으로 나타났다.

추 장관은 직무 수행을 '잘하고 있다'는 응답이 32%, '잘 못하고 있다'는 응답이 56%였고, 윤 총장은 직무 수행을 '잘하고 있다'는 응답이 39%, '잘 못하고 있다'는 응답이 44%였다.

같은 내용으로 실시한 지난 7월 조사와 비교해 추 장관이 직무수행을 잘 하고 있다는 응답은 40%에서 32%로 줄었고. 윤 총장은 같은 기간 43%에서 39%로 감소했다.

이번 조사는 전국 18세 이상 성인 6394명에게 접촉해 최종 1001명이 응답을 완료, 16%의 응답률을 기록했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr