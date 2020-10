지하철 7호선 광명사거리역서 열차 고장 … 도봉산 방면 운행 중단

[아시아경제 조인경 기자] 30일 오전 8시10분경 서울 지하철 7호선 광명사거리역 인근에서 열차 고장이 발생해 도봉산역 방향의 노선 운행이 중단됐다. 아직까지 파악된 인명 피해는 없으나 출근길 시민들이 불편을 겪고 있다.

서울교통공사는 "다른 열차를 연결해 차량기지로 끌고 갈 준비 중"이라며 "부평구청역 방면은 정상 운행하고 있다"고 밝혔다.

