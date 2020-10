여수경찰서, 협력단체와 「어린이가 먼저!인 교통문화」활동 전개

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수경찰서(서장 문병훈)는 29일 여서동 부영초등학교에서 어린이 교통사고 예방을 위해 여수시청, 녹색어머니회 여수지부, 학교 임직원 등 협력단체와 합동 교통안전 캠페인을 전개했다.

이날 캠페인에서는 코로나 19 방역지침을 준수하며 ‘어린이가 먼저!인 교통문화’라는 주제로 ▲무단횡단 하지않기 ▲불법주정차 금지 ▲어린이 보호구역 내30km/h 이하 서행운전 등 어린이 보행안전수칙이 담긴 홍보물을 나눠주며 진행했다.

또한 주변을 통행하는 운전자들에게 일명 민식이법 시행으로 어린이 보호구역 내 교통사고 처벌기준이 강화됨에 따라, 어린이 보호구역 내 교통법규 위반행위, 불법주정차 등에 대하여 적극적인 단속 및 계도활동 실시할 것 역시 병행 홍보했다.

문병훈 여수경찰서장은 “코로나 19로 인해 교통안전홍보 및 캠페인이 제한적일 수 밖에 없지만, 스쿨 존 내 어린이 교통사고 예방분위기 확산을 위해 최선의 노력을 다하겠다.”고 밝혔다.

