11월, SK스토아가 더 강력하게 돌아온다

[아시아경제 이승진 기자] SK스토아는 11월 한 달 동안 지금껏 본 적 없는, 역대급 할인 프로모션인 ‘더 강력한 11월’을 진행한다고 밝혔다.

해당 프로모션은 SK스토아 온라인몰과 SK스토아ON(리모컨주문)에서 TV쇼핑 상품을 구입하면 최대 15만원까지 돌려받을 수 있는 이벤트다. 2회 20만원 이상 구매 시 3만원적립, 3회 30만원 이상 구매 시 8만원 적립, 그리고 5회, 50만원 이상 구매 시 적립금 15만원을 지급한다. 지금까지 보통 3회, 30만원 이상 구입 고객만을 위한 이벤트를 진행했다면 이번에는 혜택을 받을 수 있는 고객과 혜택의 크기를 역대급으로 끌어올렸다.

이는 1년 중 최대 쇼핑 대목으로 자리잡은 11월을 맞아 더 많은 고객들이 다양한 할인의 즐거움을 누릴 수 있도록 하기 위한 것이다. 이를 위해 SK스토아는 신규가입 회원에게도 15% 할인 쿠폰 외에 3000원 적립금을 추가 증정한다.

또한, 온라인에서도 불금을 누릴 수 있도록 ‘퇴근기념 불금쿠폰’도 준비했다. 매주 금요일 6시에 최대 5만원까지 할인 받을 수 있는 쿠폰(3일간사용 가능)을 선착순으로 증정한다. 5%, 10%, 20%, 30% 할인 쿠폰으로 매주 850명이 혜택을 볼 수 있다.

이외에도 뷰티 상품 구매 고객들만을 위한 ‘스토아 뷰티 플러스’ 이벤트도 진행한다. 11월 한 달간, TV쇼핑이 붙은 뷰티 상품을 5만원이상 구입한 고객에게는 파리바게트 아메리카노 기프티콘 1개, 10만원 이상 구매 시 2개, 15만원 이상 3개를 전달할 예정이며, 이들 중 추첨을 통해 총 10명에게 이탈리아 프리미엄 가전 브랜드 드롱기의 신제품 ‘마그니피카S 스마트’ 커피머신도 전달할 예정이다.

다양한 카드 청구할인 혜택도 준비했다. 국민·신한·현대·농협카드로 상품을 주문할 경우 전 품목 5% 청구 할인이 가능하다.

TV쇼핑 최초의 클라우드 기반 양방향 서비스인 SK스토아ON 에서도 방송 상품 10% 할인(최대 1만원)은 물론 10% 적립(월 최대 5만원) 이벤트를 진행한다. 또한, 지난 22일부터 진행하고 있는 영상형 TV출석 이벤트 ‘건강한 출석도전’ 역시 11월 말까지 계속된다. SK스토아 ON에 10회 출석 시 1000원, 20회 출석 시 2000원, 30회 출석 시 적립금 5000원을 지급하며 30회 출석을 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 미라클 복부 마사지기(50명), 웨이트 스탭퍼(100명), 체지방 체중계(200명)를 지급할 예정이다.

이외에도 매주 수요일마다 상품 금액의 30%를 적립해주는 ‘특가하라’, 매일 단 하루, 파격적인 할인 가격을 선보이는 ‘24타임딜’, VIP 등급 고객을 위한 ‘이달의 사회적 기업’ 경품 제공 이벤트, ‘첫 구매 10% 할인’, ‘릴레이 착착착’, ‘상품 후기 이벤트’, ‘온라인 구매 10% 적립’ 그리고 ‘OK캐쉬백 이벤트’ 등 알차게 준비되어 있다. 자세한 내용은 SK스토아 홈페이지 및 모바일 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

김판수 SK스토아 커머스사업1그룹장은 “최대 쇼핑 대목이라고 일컫는 11월을 맞아 코로나19 장기화로 침체된 분위기가 반전되기를 바라며 이번 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 다양한 이벤트로 고객들이 더 많은 혜택을 받아갈 수 있도록 하겠다”고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr