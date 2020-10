국적 해운선사, 수출 중소기업에 선적공간 우선 제공키로

'수출중소기업-국적 해운선사' 상생협력을 위한 업무협약

문성혁 장관 "상생협력 적극 지원할 것"

[아시아경제 주상돈 기자] 운항 선박 부족 및 해상운임 급등으로 수출 물류에 어려움을 겪고 있는 중소기업들을 위해 관계부처 및 국적 해운선사가 상생을 통한 해결책 마련에 앞장서기로 했다. 해운선사는 수출 중소기업에게 선적공간을 우선 제공하고, 중소기업은 장기운송계약을 늘리기로 했다.

29일 해양수산부와 중소벤처기업부는 한국선주협회, 중소벤처기업진흥공단과 함께 서울 중소기업중앙회에서 '수출중소기업과 국적 해운선사간 상생협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 상생협력 협약 체결을 통해 국적 해운선사는 수출에 어려움을 겪고 있는 중소기업을 지원하기 위해 선적공간을 우선적으로 제공하기로 했고, 국내 중소기업은 국적 해운선사의 안정적 수익 확보를 위해 장기운송계약 확대 및 이용률 제고에 적극적으로 협조하기로 했다. 아울러 해수부와 중기부는 국적 해운선사와 국내 중소기업간 상생 협력에 어려움이 없도록 지원하고, 협약기관간 상생협의체를 구성해 지속적인 협력관계를 구축하기로 했다.

또 이번 협약을 계기로 대표적인 중소기업지원기관인 중소벤처기업진흥공단과 국적 대표 원양선사 HMM간 '수출 물류 핫라인 개설'을 통해 중소벤처기업진흥공단이 중소기업의 긴급한 수출화물 수요를 접수·취합하여 HMM에 통보하면 HMM은 우선적으로 선적 공간을 배정하는 체계를 구축하기로 했다.

올해 상반기까지 안정세를 유지하던 아시아-미주노선 해상운임은 하반기부터 미국의 소비재 수요 증가와 블랙프라이데이, 크리스마스 등 계절적 수요의 영향으로 물동량이 증가함에 따라 운임이 상승하고, 수출 선적 공간 부족 현상이 발생하고 있는 상황이다.

이에 HMM에서는 복귀 항로의 화물 확보가 어려워 수익 감소가 예상됨에도 불구하고 국적 대표 원양선사로서의 책임을 다하기 위해 오는 10월 31일에 4500∼5000TEU급 선박 2척을 추가로 투입할 예정이다. 아울러 11월부터 내년 2월까지 매월 1척 이상의 선박을 추가 투입해 우리 기업의 수출 물류를 지원할 예정이다.

이날 협약식에서 문성혁 해수부 장관은 "2018년 4월 해운재건 5개년 계획을 수립한 이후 한국해양진흥공사 설립과 초대형선 발주와 같은 지원을 실시한 결과 HMM의 영업이익이 21분기만에 흑자 전환되는 등 가시적인 성과가 있었다"며 "앞으로는 국적 해운기업들과 화주기업들 간 상생협력을 통해 동반 성장을 이루어낼 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr