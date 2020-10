효성, 문화예술후원 우수기관으로 재인증

[아시아경제 황윤주 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 74,600 전일대비 1,500 등락률 -1.97% 거래량 22,383 전일가 76,100 2020.10.29 10:37 장중(20분지연) 관련기사 효성 3개사, 2020 ESG평가에서 'A+', 지배구조 대폭 개선 평가효성, 캐피탈 지분 매각 우선협상대상자에 에스티리더스프라이빗에쿼티효성캐피탈 매각 우선협상자로 새마을금고·에스티리더스 PE 선정 close 이 28일 문화체육관광부에서 주최하는 '문화예술후원우수기관 인증식'에서 문화예술후원 우수기관으로 세 번째 인증을 받았다.

'문화예술후원 우수기관 인증'은 2014년 1월 문화예술 활성화에 관한 법률이 제정된 후 올해로 6회째 시행된 행사로 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술위원회가 주관한다. 한국문화예술위원회는 기업이 진행하는 메세나 활동의 다양성, 지속성, 운영 체계 등의 항목을 평가해 문화예술후원 우수기관을 선정하며, 위 자격은 3년간 계속된다. 이번 인증식에서는 효성 등 13개의 기업이 재인증을 받았다.

효성은 문화예술 분야를 적극 지원하며 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다. 2010년부터 세계적인 첼리스트 요요마가 이끄는 '요요마 실크로드 앙상블'을 후원하고 있다. 또 장애 청소년 오케스트라인 '온누리사랑챔버'를 후원하고, 장애 예술가를 위한 창작 공간인 '잠실창작스튜디오' 소속 작가들의 작품 활동을 지원해오고 있다.

조현준 효성 회장은 "지속적인 문화예술후원을 통해 보다 많은 시민들이 문화예술을 가까이에서 접할 수 있고, 또 그 감동을 함께 나눌 수 있는 사회를 만들고 싶다"고 강조해왔다.

