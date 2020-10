인천TP, VR·AR 콘텐츠 아이디어 공모…'인천'과 '비대면' 주제

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 다음 달 24일까지 '인천 VR·AR(가상·증강현실) 콘텐츠 아이디어 공모전'을 연다.

공모전은 인천의 산업·문화·관광·역사·지리·경제 등 지역특성을 반영한 '인천'을 주제로 한 VR·AR 콘텐츠 아이디어, 화상회의·온라인교육·원격근무·온라인 문화생활 등 '비대면 서비스'를 주제로 한 VR·AR 콘텐츠 아이디어 2개 분야로 나눠 접수한다.

VR·AR 콘텐츠 아이디어를 보유한 대한민국 국민이면 누구나 개인 또는 4인 이하의 팀을 구성해 참여할 수 있다. 공모전 홈페이지(www.vrarcontest.kr)를 통해 아이디어 기획서를 제출·응모하면 된다.

인천TP는 평가를 통해 분야별로 최우수상 1명(500만원), 우수상 2명(각 200만원), 장려상 5명(각 100만원), 입선 10명(각 10만원) 등 입선자 36명을 선정해 3000만원의 상금을 수여한다. 시상식은 오는 12월 초 열릴 예정이다.

인천TP는 선정작을 인천 VR·AR 제작거점센터에 전시해 콘텐츠 구현을 위한 인천지역기업과 연계를 지원할 예정이다.

인천TP 관계자는 "지역과 시대를 주제로 한 공모전을 통해 지역특화 콘텐츠와 VR·AR 산업의 융합 실현을 기대한다"며 "포스트 코로나 시대의 디지털 비대면 서비스 구축에도 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

