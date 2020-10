[아시아경제 조현의 기자] 삼성바이오로직스가 미국 최대 바이오클러스터 샌프란시스코에 위탁개발(CDO) 연구(R&D) 센터를 열고 글로벌 시장 진출에 나선다.

김태한 삼성바이오로직스 대표는 29일 오전 온라인 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다. 센터 규모는 약 61만2000평이다.

샌프란시스코는 삼성바이오로직스의 첫 해외 진출지다. 세계 1위 바이오기업 제넨텍을 포함해 다국적 제약사 암젠, 머크 등 2500여개 기업이 모여있다.

김 대표는 "기존 고객사뿐만 아니라 잠재적 고객사가 다수 분포해있고 인천 송도에 위치한 본사와의 원활한 소통이 가능한 지역이라는 점 등이 고려됐다"고 설명했다.

