네이버, 3분기 매출 역대 최고…라인 포함 '2조' 돌파(상보)

네이버는 올해 3분기 매출 1조3608억원, 영업이익 2917억원을 기록했다고 29일 밝혔다. 매출은 전년대비 24.2% 증가했고 영업이익은 작년보다 1.8% 늘었다.

네이버는 라인-Z홀딩스 경영통합 반독점심사 승인에 따라 이번 분기부터 매출 구분을 변경했다. 자회사 라인의 매출이 빠졌다. 일본 자회사 라인을 포함한 3분기 매출은 2조598억원으로, 사상 최초로 분기 매출 2조원을 돌파했다.

네이버는 기존의 광고·비즈니스플랫폼·IT플랫폼·콘텐츠서비스 등 매출 구분 방식도 중장기 사업 방향에 따라 서치플랫폼·커머스·핀테크·콘텐츠·클라우드로 변경했다.

사업 부문별로 보면 광고 등이 포함된 서치플랫폼 매출은 전년대비 8.2% 성장한 7101억원을 기록했다.

쇼핑 등 커머스 부문 매출은 온라인 쇼핑의 지속적인 성장세에 따라 전년대비 40.9% 증가한 2854억원으로 집계됐다.

핀테크 부문은 네이버페이 거래액 성장 등에 따라 전년동기 대비 67.6% 오른 1740억원의 매출을 달성했다. 네이버는 4분기 오프라인 포인트 QR 결제 및 스마트스토어 판매자 대출로 중소상공인 대상 핀테크를 본격화할 계획이다.

콘텐츠 부문 매출은 웹툰의 글로벌 거래액 성장에 힘입어 전년대비 31.8% 성장한 1150억원을 기록했다.

클라우드 부문은 비대면 환경으로 인한 클라우드 수요 증가와 각 서비스의 고른 성장으로 전년동기 대비 66.2% 성장한 763억원의 매출을 올렸다.

한성숙 대표는 "신성장동력인 커머스,핀테크,콘텐츠,클라우드 사업의 고른 성장으로 좋은 성과를 거뒀다"며 "CJ 파트너십 및 라인 경영통합 등으로 장기적인 성장 발판을 마련한 것처럼 다양한 파트너들과의 시너지로 글로벌 경쟁력을 더욱 키워나갈 것"이라고 밝혔다.

