거창군, 우두산 항노화힐링랜드에 건강계단 조성

걸으면 가벼워지는 계단 등 건강, 영양, 힐링 문구로 다양한 건강정보를 제공



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군이 걷기운동 실천 장려를 위해 건강 계단을 조성했다.

28일 거창군에 따르면 동부권역 항노화 관광의 중심지인 우두산 항노화힐링랜드에 일상 속 걷기운동 실천 장려를 위한 건강과 힐링 주제의 건강 계단을 조성했다.

건강 계단 조성구간은 수월 산장에서 산림치유센터 주차장으로 가는 길목과 산림치유센터에서 Y자형 출렁다리 입구까지다.

입구까지이며 칼로리 및 수명, 건강, 영양, 힐링의 4가지 테마 문구와 거창의 주요 관광 명소 40선을 이미지로 랩핑해 유익한 건강생활실천 정보를 제공하고 신체활동을 독려할 뿐만 아니라 관광 명소 홍보에도 활용할 계획이다.

계단 걷기는 짧은 시간 동안 근력운동과 유산소 운동을 할 수 있어 하체 근력 향상과 관절염을 예방할 수 있으며 모든 사망위험 감소, 비만 위험 감소, 암 및 심뇌혈관 질환 위험 감소 효과뿐만 아니라 정신건강과 인지기능 향상에도 효과가 있다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 새로운 일상 속에서 걷기는 누구든지, 언제, 어디서나 실천할 수 있는 신체활동이자 사회적 거리를 유지하고 방역수칙을 준수하며 실천할 수 있는 가장 효과적인 운동이다.

구인모 거창군수는 “많은 방문객이 수려한 자연환경 속에서 건강 계단을 걸으며 여유와 건강을 되찾길 바라며, 앞으로도 신체활동 활성화와 걷기실천율 향상을 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편 거창군은 군민의 건강증진을 위해 다양한 걷기 환경 조성을 확대해 나가고 있다.

