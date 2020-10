선선한 가을 날씨를 보인 28일 서울 중구 덕수궁 석조전에서 시민들이 '대한제국 황제의 궁전' 특별전시를 보기 위해 줄을 서고 있다. /문호남 기자 munonam@

