순천시민대학 지역특화과정 ‘순천생태학’ 수강생 모집

유네스코 생물권 보전도시 순천을 탐방하자

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)가 자연과 인간이 공존하는 순천의 생태를 통해 시민들의 생태적 감수성을 키우기 위한 탐방형 시민교육 ‘순천생태학’프로그램에 참여할 교육생을 모집한다.

탐방형 시민교육 ‘순천생태학’프로그램은 유네스코 생물권 보전도시 순천의 브랜드에 걸맞는 학술적·생태적·문화적 자원의 가치를 인식할 수 있는 이론교육과 탐방 프로그램을 접목한 실습위주 교육으로 진행된다.

생태수도 순천의 자연환경을 느끼고 싶거나 생태와 환경에 대해 관심 있는 시민이면 누구나 29일부터 내달 3일까지 6일간 전자우편이나 전화로 신청가능하다.

교육생은 30명을 최종 선발해 내달 6일부터 오는 12월 4일까지 금요일은 이론교육, 일요일에는 현장 탐방형 교육으로 진행되며, 마지막 날인 12월 7일은 수강생들이 현장에서 찍은 사진을 영상으로 제작하여 작품을 발표하는 수료식을 진행한다.

순천시 관계자는 “우리 지역 순천의 생태현장을 둘러봄으로써, 대한민국 생태수도 순천 시민으로서의 자긍심과 생태적 감수성을 키우는 기회가 될 것으로 기대한다.”고 말했다.

순천생태학 수강에 대한 기타 자세한 사항은 순천시청 홈페이지에서 확인하거나 순천시청 평생교육과로 문의하면 된다.

