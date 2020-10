이틀 연속 이건희 회장 빈소 찾은 조현준 "고인은 따듯하신 분"

장례 3일째 그룹 차원에서 공식 조문

[아시아경제 김지희 기자] 조현준 효성그룹 회장이 지난 26일에 이어 이틀 연속 이건희 삼성 회장의 빈소를 찾아 조문했다.

27일 오후 4시30분께 이 회장의 빈소가 마련된 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장을 방문한 조 회장은 "어릴 적 고인이 저에게 진돗개 2마리를 보내주셨다"며 "가슴이 따뜻한 분"이라고 회고했다.

특히 이날 조 회장은 전날에 이어 장례 3일째인 이날도 조문에 나서 눈길을 끌었다. 전날은 개인적인 친분으로 빈소를 방문했고, 이날은 이상운 부회장, 조현상 사장 등 회사 경영진과 함께 그룹 차원에서 공식 조문에 나선 것으로 알려졌다.

지난 25일 오전 별세한 이 회장의 빈소에는 이날도 각계 조문이 이어졌다. 조 회장에 이어 빈소를 찾은 제프리 존스 주한미국상공회의소 이사회 회장은 "이 회장은 한국은 물론 전세계를 위해 반도체, 휴대폰, 컴퓨터 등 여러 좋은 일을 많이 하셨다"며 "항상 좋은 추억이 있고, 우리를 위해 많이 희생하고 특히 경제 개발을 해주셔서 너무나 감사하다"고 말했다.

