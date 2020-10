주호영, 與 공수처 추천위원 철회 요구에 "저라도 온 몸으로 막아낼 것"

[아시아경제 김혜민 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 27일 더불어민주당이 야당 몫 고위공직자범죄수사처(공수처) 추천위원 의 자격을 문제 삼으며 철회를 요구한데 대해 "마음에 안 든다고 빼겠다는 발상에 아연실색할 따름"이라며 "민주당이 그런 태도를 취해 나온다면 제 자신이라도 온 몸으로 막아내겠다"고 말했다.

주 원내대표는 이날 오후 국회에서 열린 의원총회에 참석해 "오만방자하게도 우리당 공천까지 자기들이 하려는 태도를 보이고 있다"며 이 같이 날을 세웠다.

국민의힘은 이날 오전 야당 몫 공수처장 추천위원으로 대검찰청 차장검사 출신 임정혁 변호사와 대한법률구조공단 이헌 변호사를 공식 추천했다.

민주당에서는 이들의 경력을 문제 삼으며 곧바로 반발이 나왔다. 이낙연 민주당 대표는 이들이 비토권을 행사해 의도적으로 추천을 무기한 지연시킬 것을 우려한 듯 "혹시라도 공수처 출범을 가로 막는 방편으로 악용하려 한다면 좌시하지 않을 것"이라고 경고했다. 최인호 수석대변인은 철회를 요구했고, 법제사법위원회 소속 김용민 의원은 박병석 국회의장에게 '반려'를 요구했다.

주 원내대표는 이에 대해 "민주당은 거부권을 행사하면 조항에서 추천 규정을 바꾸겠다는 오만방자한 언행을 서슴지 않고 있다"며 "거부권이 보장돼 있기 때문에 절대로 대통령 의중에 둔 사람이 될 수 없다고 입에 침이 마르도록 반복하던 사람들이 이제와서 마음에 안든다고 추천에서 빼겠다는 발상을 하고 있는 것"이라고 쏘아붙였다.

그는 "국민을 졸로 보지 않으면 이런 말을 할 수 없다. 민주당이 그런 식으로 나온다면 저 자신이라도 온 몸으로 막아낼 결연한 각오가 돼있다"고 덧붙였다.

주 원내대표는 그러면서 "공수처장의 핵심은 중립적이고 독립적으로 수사할 수 있느냐, 흠이 있는지 여부"라며 "우리가 비토하지 않을 후보를 찾길 바란다"고 강조했다.

