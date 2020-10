대학 외부과정 수강생들, 친목골프 후 무더기 확진(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 지난 18일 경기 용인시에서 열린 골프모임에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 발생해 현재 31명이 확진됐다.

27일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 이 모임에서 지난 22일 첫 환자가 발생한 후 참석자와 이들의 가족을 중심으로 감염자가 이어지고 있다.

모임 참석자들은 한 대학의 외부인 교육과정 수강생 동문이다. 당시 모임에 참석한 80명 가운데 16명이 확진 판정을 받았다. 나머지는 참석자의 가족과 지인이다.

방역당국은 이들이 라운딩 이후 식사 모임을 통해 전파가 일어났을 것으로 추정하고 있다. 식사 장소는 골프장 외부의 식당이다.

곽진 방대본 환자관리팀장은 "식사 모임 참석자 대부분이 확진 판정을 받았다"며 "다만 운동 중 접촉 등 감염전파가 일어날 수 있는 여러 경로에 대해서도 전체적인 평가할 예정"이라고 했다.

최근 우리은행 임원 5명이 모 대학에서 개설한 '최고경영자과정(AMP)'를 통해 무더기 확진 판정을 받은 가운데 방역당국은 이 모임과의 연관성에 대해선 "추가 확인이 필요하다"고 답했다.

