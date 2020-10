[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 올해 3분기 자회사를 포함한 연결기준 누적 당기순이익이 1조1876억원을 기록, 전년 동기대비 13.2% 감소했다고 27일 밝혔다.

자회사를 제외한 기업은행의 별도기준 당기순이익은 9764억원을 기록했다.

중소기업대출 잔액은 지난해 말 대비 19조9000억원(12.2%), 전분기 대비 6조1000억원(3.4%) 증가한 182조6000억원, 시장 점유율은 지난해 말 보다 0.4%p 상승한 23.0%를 기록했다.

