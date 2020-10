[공시+]메드팩토, 암 전이 및 재발 진단용 조성물 특허 취득

MO-B2 조성물에 대한 기술 및 권리 확보

[아시아경제 구은모 기자] 바이오마커(생체표지자) 기반 혁신신약 개발 기업 메드팩토 메드팩토 235980 | 코스닥 증권정보 현재가 98,700 전일대비 2,100 등락률 +2.17% 거래량 396,050 전일가 96,600 2020.10.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 메드팩토 'BAG2 항체' 관련 국내 특허권 취득코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름 close 는 특정 유전자를 기반으로 암의 전이와 재발을 예측할 수 있는 진단 키트 관련 특허를 취득했다고 27일 공시했다.

이 특허는 암의 전이나 재발 등을 예측할 수 있는 BAG2 검출 기술에 대한 것으로 정식 명칭은 BAG2 항체를 이용한 암 진단용 조성물 및 이를 이용한 방법이다.

'BAG2'는 종양 세포를 증식시키고 면역세포 활성을 억제하는 유전자 카텝신 B(CTSB)와 결합해 암 전이 및 재발을 일으키는 단백질이다.

메드팩토는 이 특허 기술을 활용해 암 전이 진단키트 'MO-B2'를 항암신약 '백토서팁'의 후속 파이프라인으로 개발 중이다.

앞서 메드팩토는 삼중음성유방암 환자의 유전자정보 분석을 통해 BAG2가 암 전이에 관여한다는 사실을 최초로 발견했다. 특히, BAG2는 유방암뿐만 아니라 난소암, 대장암, 췌장암 등 다른 암종의 환자한테도 발견돼 BAG2발현이 암 전이의 주요 원인임을 확인한 상태다.

회사는 BAG2 발현을 억제하면 암 세포의 성장과 암 전이 제어가 가능하다는 연구 결과를 토대로 다양한 적응증에서 유효성 및 안전성을 평가중이다. 뿐만 아니라, 회사는 MO-B2와 함께 BAG2를 표적으로 하는 항체치료제 'MA-B2'도 개발하고 있다.

향후 메드팩토는 MO-B2로 암의 재발 및 전이를 조기에 예측하고, BAG2의 발현율이 높은 환자에게는 MA-B2를 투여해 진단부터 치료까지 가능한 솔루션을 제공할 방침이다. 이를 위해 회사는 지난 8월 글로벌 의료기기 기업인 써모피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)과 MO-B2 진단키트 개발 및 생산을 위한 계약을 체결한 바 있다.

메드팩토 관계자는 이번 특허 취득은 다양한 암종의 전이와 재발을 진단할 수 있는 새로운 진단키트 핵심물질 확보의 일환이라며 BAG2 작용 기전을 바탕으로 후속 임상시험 진입 및 기술 상용화에 속도를 낼 계획이라고 말했다.

