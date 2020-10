[아시아경제 황윤주 기자] 최정우 포스코 회장이 27일 서울 강남구 삼성서울병원에 마련된 이건희 삼성그룹 회장의 빈소에서 취재진을 만나 "고인은 탁월한 창의력과 혁신으로 우리나라 제조업의 르네상스를 이끄신 분이라고 생각한다"며 애도했다.

최 회장은 "이건희 회장은 오늘날 우리 경영인에게 주신 가르침이 아주 많은 분"이라며 "그 정신이 면면이 이어져야 한다"고 밝혔다.

이건희 회장과 인연에 대해 묻자 "기업 생활을 하면서 계속 봐왔지만 특별한 만남은 없었다"고 말했다.

