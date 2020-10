국민의힘 만난 택진이형, 서울시장 영입설에 "정치에 뜻 없다"

[아시아경제 부애리 기자] 김택진 엔씨소프트 대표가 김종인 국민의힘 비상대책위원장과 회동을 가진 가운데 정치입문설에 대해서는 선을 그었다.

김 대표는 27일 경기도 성남시 판교테크노밸리에 위치한 엔씨소프트 사옥에서 국민의힘 의원들과 게임산업 간담회 뒤 기자들과 만나 "정치에 전혀 뜻이 없다"고 밝혔다.

김 대표는 그간 정치권 '영입 대상' 명단에 끊임없이 이름을 올려왔다. 이 때문에 일각에서는 김 위원장이 김 대표를 찾은 것이 인재영입을 위한 것이 아니냐는 해석도 나왔다.

김 위원장도 이날은 말을 아꼈다. 김 위원장은 기자들이 "(김 대표를)추가로 만날 계획이 있냐"고 묻자 "추가로 만날 필요가 있겠나"라고 반문했다.

김 위원장은 항간에서 김 대표가 서울시장 보궐선거 후보로 거론된다는 말에 "기업과 관련해서 특별히 물어볼 것이 있으면 만날 수 있겠지만, 그 외에는 꼭 만날 사항은 없는 것 같다"라고 밝혔다.

한편 이날 김 대표는 국민의힘 미래산업일자리특별위원회 소속 의원들을 향해 게임산업 전반에 대해 설명하고 관심을 당부했다.

김 대표는 모두발언에서 "게임산업은 기술적으로 정의하면 디지털 액터(actor·배우)를 만드는 사업"이라면서 "게임 내에서 키우는 캐릭터만 만드는 것이 아니라 디지털로 연기까지 할 수 있는 액터를 만드는 산업"이라고 설명했다.

이어 김 대표는 "로봇이 온갖 제조업을 가능하게했듯이 액터에 의해 앞으로의 문화사업이 쌓아올려질 것"이라면서 "게임 산업이 우리나라가 원하는 미래성장 산업 동력이 되도록 특위 의원들의 관심과 격려를 바라고 있다"고 말했다.

