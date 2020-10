에몬스가구, '한국품질만족지수' 9년 연속 1위 기업 선정

[아시아경제 김종화 기자]표정있는가구 에몬스는 한국표준협회(KSA)가 주관하는 '2020 한국품질만족지수(KS-QEI, Quality Excellence Index)' 가정용가구 부문 1위 기업으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

한국품질만족지수(KS-QEI)는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 제품 및 서비스에 대한 고객의 만족도와 제품(서비스)의 특성을 반영해 공동 개발한 품질측정 모델로 해당기업의 제품(서비스)을 이용해 본 경험이 있는 소비자와 해당제품(서비스) 전문가를 대상으로 품질의 우수성 및 만족도를 조사해 발표하는 국내 유일의 품질만족도 종합 지표다.

한국표준협회에서 매년 발표하는 한국품질만족지수는 고객이 실제로 제품이나 서비스를 사용하면서 공감하게 되는 다양한 품질에 대한 요소들을 지수화한 것으로, 과거 제품 고유의 성능과 기능의 척도로 인식됐던 품질의 개념을 고객만족과 감성, 그리고 고객가치를 창출하는 부문까지로 확대해 조사하고 있다.

올해로 16년째를 맞이하는 한국품질만족지수는 총 84개 부문을 대상으로 279개 회사의 이용 경험이 있는 소비자와 전문가 5만5800명을 대상으로 조사를 실시, 제품과 서비스를 대상으로 성능, 신뢰성, 내구성, 사용성, 안전성, 접근성을 평가하는 '사용품질'과 이미지, 인지성, 신규성을 평가하는 '감성품질'을 함께 평가해 결과를 발표했다. 에몬스가구는 가정용가구 부문 최고 점수를 획득해 지난해에 이어 9년 연속 1위 기업에 선정됐다.

노현관 에몬스 홍보실 부장은 "이번 수상은 에몬스가구 고객들의 만족도가 반영된 만큼 뜻깊은 결과라고 생각한다"면서 "앞으로도 고객들이 만족할 수 있는 디자인과 품질, 서비스로 더 큰 감동과 행복을 줄 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr