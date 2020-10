노정희 후보자 인사청문회…첫 여성 선관위원장 나오나

부동산 차익·정치편향 등 쟁점

[아시아경제 임춘한 기자] 노정희 중앙선거관리위원 후보자에 대한 인사청문회가 27일 국회에서 실시됐다. 현재 공석인 중앙선거관리위원장은 선관위원 중 대법관을 호선해 임명하는 것이 관례로, 노 후보자가 청문회를 통과할 경우 최초의 여성 중앙선관위원장이 된다. 이번 청문회에서는 노 후보자의 남편이 부동산 매각으로 3년 만에 9억원이 넘는 차익을 거둔 것과 노 후보자의 정치적 편향성 논란 등이 쟁점으로 떠올랐다.

박수영 국민의힘 의원은 전날 페이스북에서 "문재인 대통령은 야당의 반대로 인사청문 경과보고서가 채택되지 않아도 임명을 강행하고 있다"며 "노 후보자에게서 무슨 문제점이 나오더라도 강행할 것이다. 그러나 역사의 기록을 위해 하나하나 따져 묻겠다"고 밝혔다.

박 의원이 지난 23일 내놓은 자료에 따르면 노 후보자의 남편인 이모씨는 2017년 12억6000만원에 매입한 부동산을 3년여 만에 22억원에 매각해 9억4000만원의 시세 차익을 얻은 것으로 드러났다. 이 씨는 한의학 박사로 이 건물에 요양병원을 열었다. 2017년 말 기준 공직자 재산 공개에 따르면 노 후보자는 2억3000여만원, 이 씨는 15억7000여만원을 '병원 개설 비용' 목적으로 금융기관에서 대출을 받았다. 노 후보자 측은 최근까지 배우자가 요양병원을 운영했기 때문에 투기가 아니라고 해명했다.

노 후보자 본인과 가족의 재산이 최근 9개월여 만에 약 15억원 증가한 점도 도마 위에 올랐다. 지난 16일 국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 노 후보자는 지난달 25일 기준 본인과 가족의 재산으로 총 25억5520만8000원을 신고했다. 지난해 12월 31일 기준 공직자 재산 신고 때 공개된 재산은 10억6815만5000원이다. 노 후보자 측은 부동산 매각과 배우자 사업 수익에 따라 재산이 늘었다고 밝혔다.

야당은 노 후보자가 진보 성향 판사 모임으로 분류되는 '우리법연구회' 출신인 만큼 정치적 중립성을 지킬 수 있을지에 대해서도 문제를 삼고 있다. 노 후보자는 국회에 제출한 서면 답변서에서 "우리법연구회 출신이라고 진보라고 단정하거나, 정치적으로 편향됐다고 평가하는 시각에는 동의하기 어렵다"고 말했다.

노 후보자는 일각에서 4ㆍ15 총선 부정선거 의혹을 제기하는 것과 관련해서는 "선관위의 정치적 중립성과 개표 결과에 대해 불신하고 있는 점과 선거 결과를 부정해 국론을 분열시키는 것에 대해 안타깝다"고 밝혔다. 노 후보자는 김명수 대법원장이 지명했고 서울고등법원 부장판사, 법원도서관장 등을 지냈다.

