[아시아경제 황준호 기자] 이재용 UNIST 교학·연구부총장(전기전자공학과)이 '옥조근정훈장'을 받았다. 울산과학기술원은 27일 오전 9시 30분 대학본부 6층 대회의실에서 근정훈장 전수식을 열고 이 부총장에게 훈장을 전달했다.

이 부총장은 교육자로 봉사하며 국민교육 발전에 이바지한 공로를 인정받아 훈장을 받게 됐다. 더불어 대한민국 정보통신분야 발전을 위해 헌신한 점도 높은 평가를 받았다.

이 부총장은 연세대학교에서 전기공학 학사를 받고, 아이오와대학교에서 컴퓨터공학으로 석사와 박사 학위를 취득했다. 1994년 연세대학교 전기전자공학과 교수를 시작으로 전기전자공학부 학부장, 공과대학장, 교학부총장을 역임했다. 지난 3월에는 연구·교학부총장에 임명됐다.

