삼성바이오에피스 "렌플렉시스 전환처방 1년 유지율 83%"

[아시아경제 조현의 기자] 삼성바이오에피스는 인플릭시맵 성분의 오리지널 의약품 혹은 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)에서 '렌플렉시스'로 전환한 후 1년 이상 처방을 유지하는 비율이 83%라고 27일 밝혔다.

삼성바이오에피스는 미국 소화기내과학회(ACG) 연례 학술대회에서 이같은 결과를 바탕으로 한 '리얼월드 데이터' 2건을 공개했다. 미국 내 제품 처방 사례를 바탕으로 한 렌플렉시스의 리얼월드 데이터 공개는 이번이 처음이다.

삼성바이오에피스의 렌플렉시스는 얀센의 자가면역치료제 '레미케이드'의 바이오시밀러로, 염증성장질환(IBD), 류마티스 관절염 등 자가면역 질환에 쓰인다.

염증성장질환 환자 3204명의 데이터를 바탕으로 한 연구에서는 처음 인플릭시맵 성분 의약품을 처방받는 환자에게 가장 많이 활용되는 제품이 되기까지의 시점을 비교했다. 그 결과 렌플렉시스가 2개월로 타 바이오시밀러 제품(5개월)보다 더 빨랐다.

김희경 삼성바이오에피스 임상의학본부장 전무는 "이번에 확인한 리얼월드 데이터를 통해 당사 제품이 환자들에게 긍정적인 치료 대안을 제시했음을 알 수 있었다"며 "앞으로 미국 시장에서 렌플렉시스가 더욱 신뢰받는 제품으로 자리 잡을 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

