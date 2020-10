NH농협카드, 6년 연속 신용카드 신규회원 100만명 달성

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드가 6년 연속 신용카드 신규회원 100만명을 지난 20일에 달성했다고 27일 밝혔다.

올해 NH농협카드는 고객이 원하는 서비스를 직접 골라 혜택받는 '올바른 마이픽카드'와 무제한 적립 범용 카드인 '올바른뉴해브카드', 비대면 혜택을 강화한 '올바른플렉스카드'를 출시했다.

또 프리미엄 카드 위 테라카드, 위 레아카드, 온 플래티늄카드와 교통수단·항공 카드 2종 등 혜택과 실용성을 강화한 신상품을 개발하는 데에 주력했다.

여기에 착한 소비와 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 대표 특성인 선취력을 담은 '나답게·올바르게 씀' 광고캠페인을 론칭하고, 유튜브·인스타그램 등 고객과 밀접하게 소통할 수 있는 채널을 활용해 선한 영향력 전파에 앞장서면서 고객들에게 큰 호응을 얻었다.

NH농협카드 관계자는 "고객들의 꾸준한 사랑 덕분에 6년 연속 신규회원 100만명을 달성할 수 있었다"며 "급변하는 디지털 금융 환경 속에서도 고객의 금융생활에 꼭 필요한 동반자가 되도록 다양한 상품과 서비스를 개발해나가겠다"고 말했다.

