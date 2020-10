지프 '올 뉴 글래디에이터' 고객 인도 시작…홍보대사 비에 1호차 전달

공식 출시 전 올해 인도 물량 300대 '완판'

[아시아경제 김지희 기자] 지프는 중형 픽업 ‘올 뉴 지프 글래디에이터’ 1호 차를 브랜드 홍보대사 비에게 전달하고 고객 인도를 시작한다고 27일 밝혔다.

비는 음악, 영화 뿐 아니라 예능 등 다양한 분야에서 활동하는 엔터테이너이자 지프의 팬으로 지난 9월 지프 브랜드 홍보대사로 선정됐다. 홍보대사 선정 이후 비는 ‘윈도우 오브 지프’ 캠페인의 메인 모델로 활동하고 있다.

비는 1호 차 전달식에서 “올 뉴 지프 글래디에이터 1호차의 주인공이 돼 영광"이라고 밝혔다.

고객 차량 인도는 철저한 위생 안전 수칙 아래 방역 작업이 완료된 전국 전시장에서 진행될 예정이다. 비대면으로도 딜리버리 서비스를 통해 차량을 인도받을 수 있다.

한편 올 뉴 지프 글래디에이터는 국내에서 지난 8월 17일부터 공식 사전계약을 시작했다. 공식 출시 전 올해 인도 가능한 300대 계약이 모두 성사됐다. 이에 지프는 사전계약 고객 중 출고를 진행하는 300인 고객을 대상으로 180만원 상당의 혜택을 제공한다. 출고 고객은 5년 또는 10만㎞(선도래 적용)의 보증 연장 쿠폰 또는 차체를 보호하고 승하차를 쉽게 해주는 크롬 사이드 스텝 중 하나를 사전계약 혜택으로 선택할 수 있다.

제이크 아우만 FCA코리아 사장은 “한국 고객들에게 '단순한 자동차가 아닌, 당신 삶의 일부'라는 우리의 슬로건을 온전히 구현해낸 올 뉴 지프 글래디에이터를 전달하게 돼 기쁘다”며 “올 뉴 지프 글래디에이터는 국내 픽업 시장에서 라이프스타일 픽업이라는 분야를 개척하며 새로움을 원하는 소비자의 니즈에 부합했고, 이를 통해 2020년도 물량 매진 등을 기록하며 가치를 증명해냈다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr