[일문일답]한은 "올해 성장률 -1.3% 상향 수정 가능성 기대"

27일 한은 '2020년 3/4분기 실질 국내총생산(속보)' 기자설명회

"유럽·미국 코로나19 재확산 리스크로 작용할 듯"

[아시아경제 장세희 기자]박양수 한국은행 경제통계국장은 27일 "3분기 경제성장률이 1.9%로 당초 예상(1%대 중반)보다 훨씬 높았기 때문에 연간 성장률이 상향 수정될 가능성이 있겠다는 기대가 형성되는 것이 맞다"고 말했다. 앞서 한은은 지난 8월 올해 경제성장률 전망치를 -0.2%에서 -1.3%로 1.1%포인트 하향 조정한 바 있다.

박 국장은 이날 오전 서울 한은에서 열린 '2020년 3/4분기 실질 국내총생산(속보)' 기자 설명회에서 "다만 유럽과 미국에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)이 급격히 확산되고 있다는 것은 리스크로 작용한다"고 말했다.

그는 이어 "보수적으로 말한다면 연간 성장률은 그 범위 안에 있지 않을까 한다"고 덧붙였다.

한은이 이날 발표한 올해 3분기 경제성장률은 전기대비 1.9%를 기록했다. 2분기(-3.2%) 대비 수출이 회복되면서 기저효과가 있었던 덕이다.

실질 국내총소득(GDI)은 교역조건 개선의 영향으로 2.5% 증가해 실질 국내총생산 성장률(1.9%)을 상회했다. 반도체 등 수출품 가격보다 천연가스·기계장비 등 수입품 가격이 더 크게 하락한 영향이다.

다음은 박 국장과의 일문일답.

▲3분기 경제성장률이 갖는 의미는 무엇인가. 기저효과로 인한 반등, 컨센서스 부합, 바닥 이후 플러스 반등 중 어떤 것에 해당하는지.

=이번 3분기 1.9%로 전환한 것은 2분기(-3.2%)의 기저효과가 일부 작용한 것은 맞다. 코로나 19 재확산으로 인한 사회적 거리두기가 강화와 장마·태풍 등 기상여건 악화로 3분기 성장률에 대한 우려가 있던 것이 사실이다. 그럼에도 불구하고 글로벌 교역 회복세가 재화와 수출 중심으로 빠르게 회복하면서 1.9% 성장을 한 것이다. 국내 전문가들은 1.4%, 해외 투자은행(IB)들은 1.3%였는데 그 컨센서스보다 모두 높게 나왔다. 3분기가 1.9%로 잠재성장률보다 높게 나왔다. 이런 추이가 계속되면 2분기 바닥을 찍었다고 할 수 있을 것이다. 올해 3분기 1.9% 성장은 각도가 너무 높아서 V자 반등이라고 볼 수 있다. 하지만 지난해 4분기 수준을 미치지 못하고 있기 때문에 V자 반등이라고 말하기에는 주저하는 면이 있다.

▲올해 속보치와 잠정치를 비교해보면 매번 0.1%포인트씩 상향 조정됐다. 일각에서는 보수적으로 잡는 게 아니냐는 지적이 나온다.

=속보치와 잠정치에 일정한 패턴이 있다고 볼 수 없다. 속보치에는 분기말 데이터는 추세로 추정해 잠정치에서 상향으로도 하향으로도 수정될 수 있다. 올해 우연히 잠정치가 속보치 대비 상향 조정됐지만, 이 경우 경제가 이미 개선되는 흐름을 보이고 있는 것이 때문에 속보치와 잠정치 조정을 경제 심리와 연결하기에는 무리가 있다.

▲코로나19 재확산과 사회적 거리두기 강화 조치가 3분기 성장률에 어느 정도 부정적 영향을 미쳤나.

=코로나19 재확산 전의 추세적 성장을 가정했을 때와 실제 성장치를 비교해 추정했을 때 0.5~0.7%포인트 정도 차이가 나타난다. 다만 여기에는 코로나19 재확산 효과뿐 아니라 장마와 태풍 등의 기상여건 악화의 영향도 포함돼 있다. 이를 분리해보면 코로나19 재확산으로 인해 민간소비가 위축된데 따른 GDP 영향은 0.4~0.5%포인트, 0.1~0.2% 포인트 정도는 기상여건 악화로 인한 영향으로 추정하고 있다.

▲3분기까지 성장 경로라면 연간 성장률 전망치 -1.3% 달성을 위해 4분기 성장률은 어느 정도가 되어야 하나. 연간 성장률이 전망치를 상회할 가능성은.

=산술적으로 4분기에 전기대비 0.0~0.4% 수준의 성장률이 나오면 연간 -1.3% 성장률을 달성할 수 있다. 당초 3, 4분기에 1% 중반대 성장률이 나오면 연간 -1.3% 성장률 달성이 가능할 것으로 봤는데 3분기 성장률이 이보다 높아 연간 성장률이 기존 전망치보다 상향 수정될 가능성도 있다. 다만 최근 유럽과 미국에서의 코로나19 재확산 등은 리스크 요인이다.

▲3분기 건설투자가 2분기보다 부진했던 이유는.

=3분기 기상여건이 악화되면서 건설공사가 지연된 부분이 영향을 줬다. 강수일이 많아지면 외부 공사의 경우 차질이 생긴다. 또 정부가 SOC 투자 등을 조정하면서 토목 건설을 중심으로 감소 전환했다.

▲잠재성장률이 1%대로 떨어졌다고 보는지.

=잠재성장률이 계속 하락 추세에 있는 것은 맞다. 또 코로나19 영향이 길게 이어지면 이력효과로 투자가 위축되고 근로자들의 구직 노력도 꺾이는 등 잠재성장률에도 영향을 주게 된다. 다만 이것이 당장 잠재 성장률에 어느 정도의 영향을 미치는지 추정하기는 어렵고 내년까지 보면서 추세적인 변화를 점검해야 한다.

