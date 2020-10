[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘은 고위공직자범죄수사처장 후보추천위원회 위원으로 임정혁·이헌 변호사를 추천한다고 27일 밝혔다.

김성원 국민의힘 원내수석부대표, 배현진 원내대변인은 이날 임 변호사와 이 변호사에 대한 추천서를 국회 본관 의안과에 제출한다.

임 변호사는 대검찰청 차장검사 출신으로 과거 '드루킹 특검' 후보로 추천된 바 있으며, 이 변호사는 대한법률구조공단 이사장을 역임한 인물로 과거 세월호 참사 특별조사위원회 부위원장을 맡았다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr