속보[아시아경제 한승곤 기자] 박능후 중앙재난안전대책본부 1차장(보건복지부 장관)이 27일 인플루엔자(독감) 예방접종 관련해 오늘 본인도 독감 예방접종을 한다며, 전문가의 판단을 믿고 예방접종에 참여해달라고 또다시 강조했다.

박 장관은 27일 오전 정부세종청사에서 열린 중대본 회의에서"과도한 공포와 잘못된 정보는 코로나 방역 과정에서 그랬듯이 오히려 우리의 안전을 저해할 수 있다"며 "전문가 판단을 믿고 예방접종에 참여주길 바란다"고 밝혔다.

이어 "저도 오늘 예방접종을 맞을 예정"이라며 "접종 전 후 건강상태를 확인하는 등 안전접종 주의사항을 지켜달라"고 당부했다.

박 장관은 이날 오후 2시께 세종시 인근 의료기관에서 예방접종을 할 계획이다.

