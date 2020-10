독서문화 확산 사회공헌활동

[아시아경제 김대섭 기자] 대교는 제주에 '세상에서 가장 큰 책방' 팝업스토어를 오픈한다고 27일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 오는 30일부터 내달 1일까지 제주도 서귀포 '사계생활'에서 열린다.

대교는 대교문화재단과 함께 독서문화 확산을 위한 사회공헌활동 일환으로 팝업스토어를 마련했다. 동네책방을 비롯한 관련 산업 종사자들과 예술활동을 공유하는 자리를 마련하고자 기획했다.

대교 관계자는 "전국의 동네책방이 지역의 한계를 넘어 타 지역으로 판로를 확장할 수 있도록 팝업스토어 형태로 지원하고 있다"며 "전국에 있는 책방 콘텐츠를 한 곳에 모아 각 책방이 사업 확장 기회를 마련할 수 있도록 적극 지원할 것이다"라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr