[아시아경제 이민지 기자]한국공인회계사회는 오는 30일 오전 10시 포시즌스호텔 누리볼룸에서 제3회 ‘회계의 날’기념식을 개최한다고 27일 밝혔다.

올해 기념식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 예방을 위해 규모를 간소화해 윤관석 국회 정무위원장, 은성수 금융위원장 등 정관계 인사와 산업훈장과 정부포상자 대표 수상자, 회계인 등 50명 이내로 참석자를 제한한다. 시상식은 한국공인회계사회 유튜브 채널을 통해 온라인으로 생중계된다.

내년부터 회계의 날 기념식은 국가 주관 행사로 개최될 예정이다. 지난 4월 매년 10월 31일 ‘회계의 날’을 법정기념일로 지정하는 외부감사법 개정안이 국회에서 의결돼 정부는 기념식 개최를 통해 회계 투명성의 가치와 중요성을 국민에게 널리 알리고 회계 분야 종사자들의 활동을 장려할 계획이다.

