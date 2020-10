신협, 유망 골프 선수 7명 후원

[아시아경제 김민영 기자] 신협중앙회가 유망 골프선수 7명에 대한 후원에 나섰다.

신협은 전날 대전 서구 신협중앙회관에서 후원 협약식을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 스포츠 후원 사업의 일환으로 성장 잠재력이 높은 유망 선수를 발굴하고 육성하자는 신협의 가치를 실천하고자 진행하게 됐다고 신협은 설명했다.

후원 대상은 KLPGA의 ▲이효린 ▲최가람 ▲정수빈 ▲김스텔라 ▲안소현 선수와 KPGA의 ▲박찬희 ▲박희성 선수다. 투어 성적과 성장 가능성 등을 종합적으로 고려해 선발했다고 밝혔다.

김윤식 신협중앙회장은 “이번 후원이 선수들에게 힘이 돼 좋은 경기로 국민들에게 보답해주길 바란다”고 전했다.

후원식에서 최가람 프로는 “드문 케이스인 시즌 중 후원이 진행돼 신협 덕분에 가장 어려운 시기에 선수 인생에서 중요한 터닝 포인트가 됐다”고 밝혔다.

