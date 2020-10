오리온, 100% 오렌지 과즙 잼 함유 ‘마이구미 잼’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 오리온은 과즙 젤리 ‘마이구미’ 안에 상큼한 오렌지 잼을 담은 신제품 ‘마이구미 잼’을 출시했다고 27일 밝혔다.

마이구미 잼은 100% 오렌지 과즙 잼이 들어 있어 과일 본연의 상큼하고 달콤한 맛을 느낄 수 있다. 젤리의 겉과 속을 서로 다른 과일 맛으로 구성했다는 점도 특징이다. 포도 맛과 사과 맛 2종의 쫄깃한 젤리 안에 말랑한 오렌지 과즙이 들어있어 씹을 때마다 풍성한 과일 맛과 색다른 식감을 선사한다.

오리온은 2030 여성들이 가볍게 즐기는 디저트와 스트레스 해소용 리프레시 간식으로 새콤달콤한 젤리를 즐기고 있는 추세에 발맞춰, 새로운 맛과 식감의 마이구미를 선보이게 됐다.

1992년 첫 선을 보인 마이구미는 과일 모양을 형상화한 맛과 모양, 쫄깃한 식감으로 어린이는 물론 젊은 여성층에 이르기까지 폭넓게 사랑 받아오고 있다. 마이구미가 젤리명가 오리온을 대표하는 제품으로서 젤리 카테고리의 성장을 이끌고 있는 가운데, 오리온은 최근 중국과 베트남 시장에도 마이구미를 출시하며 글로벌 젤리시장 공략에 적극적으로 나서고 있다.

