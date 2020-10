[골프토픽] 이소미 "세계랭킹 57위→ 42위"…고진영 1위

[아시아경제 노우래 기자] ○…이소미(21ㆍSBI저축은행)가 세계랭킹 42위로 올라섰다.

27일 오전(한국시간) 발표된 주간 여자골프 세계랭킹에서 2.34점을 받아 지난주 57위에서 15계단이나 도약했다. 지난 25일 전남 영암 사우스링스골프장(파72ㆍ6420야드)에서 막을 내린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 휴엔케어여자오픈(총상금 8억원) 최종일 4언더파를 작성해 짜릿한 역전우승을 일궈내 포인트를 쌓았다. 지난해 KLPGA투어에 진출해 42번째로 참가한 대회에서 거둔 첫 우승이다.

고진영(25) 1위(7.97점), 김세영(27ㆍ미래에셋) 2위(6.87점), 넬리 코르다(미국) 3위(6.59점) 등 상위권의 변화는 없었다. 한국은 박인비(32ㆍKB금융그룹) 5위(6.18점), 박성현(27) 8위(5.23점), 김효주(25ㆍ롯데) 10위(4.81점), 이정은6(24ㆍ대방건설) 12위(4.28점), 유소연(30ㆍ메디힐)이 14위(3.66점)를 차지했다. '드라이브온챔피언십 챔프' 앨리 맥도널드(미국)는 18계단 점프한 44위(2.32점)다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr