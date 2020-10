[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 130,400 전일대비 6,600 등락률 -4.82% 거래량 155,386 전일가 137,000 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일코로나19 재확산에 美대선까지…불안한 투자자들 '팔자' 행렬(종합)숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락 close = 1500억원 규모(52만3560주)의 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 5,000 등락률 -1.75% 거래량 349,163 전일가 286,500 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일CJ대한통운, 네이버 주식 105만주 3000억원에 취득코로나19 재확산에 美대선까지…불안한 투자자들 '팔자' 행렬(종합) close 주식 취득 결정.

◆ 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 78,100 전일대비 1,900 등락률 -2.38% 거래량 183,226 전일가 80,000 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스코스피·코스닥, 기관 매도에 장 초반 약보합 close = 1500억원 규모(52만3560주)의 NAVER 주식 양수 결정.

◆ 이루다 이루다 164060 | 코스닥 증권정보 현재가 12,000 전일대비 650 등락률 -5.14% 거래량 55,036 전일가 12,650 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 IPO시장 3분기 뚜렷한 회복세…내년에도 '대어' 줄줄이이루다, 안질환 진단용 현장형 의료기기 개발 착수카카오게임즈도 '따상'…공모주 투자자금 줄줄이 대기중 close = 루트로닉 루트로닉 085370 | 코스닥 증권정보 현재가 4,910 전일대비 120 등락률 -2.39% 거래량 83,314 전일가 5,030 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 루트로닉, 1Q 영업익 14억…전년比 흑자전환[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일루트로닉, 3Q 연결 잠정 영업손실 20억원…전년比 55.83%↑ close 과 39억원 규모의 HIFU(집속초음파) 장비 개발 및 공급 계약 체결.

◆ 모트렉스 모트렉스 118990 | 코스닥 증권정보 현재가 6,150 전일대비 200 등락률 -3.15% 거래량 7,000,648 전일가 6,350 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 내일 (22일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選모트렉스, 주가 6920원.. 전일대비 -6.74%【전문가추천】 내일 (15일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close = 아이노즈를 흡수합병하기로 결정.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr