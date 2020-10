동명대, 청소년 ‘SW체험교실’ 인기 만점

10월24일 금련산청소년수련원에서 공동 진행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭) SW중심대학사업단(단장 조미경)은 10월 24일 부산금련산청소년수련원에서 SW가치확산 프로그램으로 부산지역 초·중학교(초등4~중등3) 학생 45명을 대상으로 ‘2020 청소년 SW체험교실’을 진행했다.

작년에 이어 2회차인 이번 SW체험교실은 부산시금련산청소년수련원과 공동주관으로 진행했다. 참가비는 전액무료이고 참가신청은 금련산청소년수련원 홈페이지에서 선착순으로 받았다.

이날 전체 안전교육 후 ▲조립 드론을 이용한 원리 이해와 조종,▲발란싱 로봇을 이용한 프로그래밍 원리 이해와 조종, ▲원리를 배우는 3D 프린트 등 총 3개 과정을 분반별로 돌아가면서 6시간 동안 진행했다. 교육에 따른 수료증도 발급했다.

소프트웨어 가치를 지역사회에 공유하며 소프트웨어에 대한 학생의 관심과 이해를 높이고 발란싱로봇과 드론을 직접 체험해 소프트웨어에 더욱 친숙하게 다가갈 수 있도록 하는 것이 교육의 목적이다.

2020 청소년 SW체험교실 2차 일정은 더 많은 학생이 참여할 수 있도록 11월 중으로 시행한다. 금련산청소년수련원 인터넷으로 접수하며 참가비는 무료이다.

동명대 조미경 SW중심대학사업단장은 “많은 학생이 소프트웨어에 쉽게 접근할 수 있고, 관심을 끌게 되는 계기가 되었으면 한다”면서 “앞으로도 다양한 소프트웨어 교육과 체험을 통해 SW 경쟁력을 높이는 기회를 가질 수 있도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr