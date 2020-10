[아시아경제 유병돈 기자] 술을 마신 채 음주운전을 하다 경찰버스를 들이받고 도주한 40대가 재차 교통사고를 내 경찰에 붙잡혔다.

서울 동작경찰서는 25일 오전 4시 30분께 동작구의 한 편의점 앞 도로에서 김영삼 전 대통령 사저 경비 근무를 위해 주차돼 있던 경찰 기동대 버스를 추돌하고 도망간 40대 여성 A씨를 음주운전 혐의로 검거했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 경찰 버스를 들이받은 뒤 약 10분간 도주하다 한강대교 남단 교차로에서 신호대기 중인 택시와 접촉 사고를 내면서 붙잡혔다.

사고 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 전해졌다.

이 사고로 경찰 버스 안에 타고 있던 기동대원 5명이 경미한 상처를 입었다.

경찰은 A씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr