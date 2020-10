OECD 한국 기업경기 전망, 4개월째 상승…"코로나 극복 기대감"

[아시아경제 김보경 기자] 경제협력개발기구(OECD)의 기업경기 전망에서 우리나라 지표가 4개월 연속 상승했다.

25일 OECD 기업신뢰지수(BCI) 집계에 따르면 지난달 기준 한국의 BCI는 97.9로, 한 달 전보다 0.4포인트 상승했다. BCI는 향후 기업경기를 전망한 지표다. 100 이상이면 경기 호전을, 100 미만이면 경기 하강을 의미한다.

한국의 BCI는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 전인 지난해 12월 98.6에서 올해 1월 98.4로 떨어졌다가 올해 5월(96.5)까지 줄곧 하락했다. 6월 들어서야 96.6으로 0.1포인트 상승했고, 이후에도 오름세를 지속했다.

한국의 BCI는 아직 100을 밑돌아 경기 하강 전망이 우세한 데다 9월 BCI가 집계된 29개국 가운데 23위에 그쳤지만, 그나마 조금씩 경기가 개선될 것이라는 기대가 높아지는 셈이다.

세계 곳곳에서 코로나19가 아직 기승을 부리지만, 백신이나 치료제가 머지않아 개발될 것이라는 기대감이 반영된 것으로 보인다.

특히 한국은 코로나19 확산세가 다른 나라보다 거세지 않은 편이다. 최근에는 사회적 거리 두기도 1단계로 완화했다.

OECD 평균 BCI는 99.5였다. 29개국 중 9월 현재 BCI가 100을 넘어 경기 호전을 전망한 곳은 칠레(100.7), 라트비아(101.3), 리투아니아(100.1), 슬로베니아(100.2), 스웨덴(100.2), 터키(102.0), 미국(100.7) 등 7곳이다.

황세운 자본시장연구원 연구위원은 "코로나19 치료제와 백신의 개발이 점점 가시화하면 코로나19 확산 이전 상태로 경기가 회복할 가능성이 커질 것"이라며 "내년 1분기 정도면 경기 회복세가 좀 더 뚜렷해질 것이라는 기대감이 반영됐다고 볼 수 있다"고 말했다.

한편 최근 산업연구원이 9월 10∼23일 국내 제조업체 1033곳을 대상으로 조사한 결과에서도 4분기 시황 전망은 88, 매출 전망은 89로 집계됐다.

시황과 매출 지수 모두 전 분기보다 4포인트씩 오른 것으로, 시황 지수는 올해 들어 처음, 매출 지수는 2분기 만에 전 분기 대비 상승했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr