'펜벤다졸 복용' 김철민, "암 환자들은 이상한 제품에 현혹되기 쉬워…'사이비 의료' 구분하는 시스템 만들어야"

[아시아경제 최은영 기자] 폐암 치료를 위해 개 구충제(펜벤다졸)를 먹다가 부작용으로 중단한 개그맨 김철민 씨가 22일 국회 국정감사에 출석했다. 그는 "암 환자들은 이상한 제품에 현혹되기 쉬우므로 큰 낭패를 본다"라며 "검증되지 않은 대체요법의 위험성을 체계적으로 관리할 필요성이 있다"라고 주장했다.

지난 22일 국회 국정감사장에 개그맨 겸 가수 김철민 씨가 등장했다. 그는 폐암 치료를 위해 한때 사람이 먹는 구충제와 개 구충제(펜벤다졸)를 오전과 오후로 나눠 하루 2차례 먹기도 했다고 밝힌 바 있다. 이날 국회에서 열린 보건복지위원회 보건복지부에 대한 종합 국정감사에 김 씨는 참고인 신분으로 참여해 대체요법 관리 방안을 마련해야 한다고 촉구했다.

당초 신현영 더불어민주당 의원은 펜벤다졸을 폐암 치료 목적으로 복용했던 김 씨를 국감 참고인으로 출석 시켜 말기 암 환자의 의료체계 개선 방안에 관해 물을 계획이었다. 김 씨는 원래 현장에 참석할 예정이었으나 건강 상태가 좋지 않아 녹화영상으로 대체됐다.

녹화영상에서 김 씨는 "2019년 8월 6일 폐암 4기 판정을 받았고 폐에서 림프, 간, 뼈로 암이 전이됐다"라며 "많은 분이 소셜미디어와 메신저로 펜벤다졸을 먹고 3개월 만에 완치됐다는 내용의 영상을 보내줬다"라고 말했다.

이어 "(그러나) 암세포가 더 커졌고 경추에도 큰 수술을 받아야 할 정도로 전이가 됐다"라며 "병원에서 (펜벤다졸) 내성이 생기면 치료가 더 힘들어질 수 있다고 해 복용을 중단했다"라고 밝혔다.

아울러 "선인장 가루를 액으로 만들어 마시면 암이 사라진다는 제안도 받았고, 대나무 죽순으로 만든 식초도 있었다. 그런 여러 가지 대체 요법에 대해 무료로 줄 테니 복용해보라(는 제안도 받았다)"라며 "특히 암 환자들은 이상한 제품에 현혹되기 쉽고 위험성에 대해 정확히 알지 못하기 때문에 상담 없이 개인적으로 '다른 사람이 좋아졌다면 나도 좋아진다'라는 생각이 큰 낭패를 본다"라고 주장했다.

김 씨는 "전문적으로 상담을 해주는 의사가 있었으면 좋겠다. 하루가 다르게 몸이 변화하는데 그런 하루하루를 점검해줄 수 있는 전문의가 있었으면 한다"라고 덧붙였다.

이에 박능후 보건복지부 장관은 "대체 요법을 제도 안으로 받아들일 필요가 있다"라고 밝히며 김 씨의 입장에 공감하는 모습을 보였다. 또한 "암 환자들이 매일 상담하거나 (대체요법에 대해) 논의할 수 있는 의료체계가 꼭 필요하다고 생각한다"라며 "어떻게 강구해야 할지 깊이 검토해보겠다"라는 입장을 보였다.

신현영 더불어민주당 의원 역시 "펜벤다졸의 경우도 정부가 과학적 사실이 부족하다고 했지만, 이걸 복용하는 환자들에 대한 관리를 소홀히 했던 것도 사실"이라며 "대체요법을 제도권 안으로 들여와 실태조사를 하고 근거 수준을 마련할 필요가 있다. 사이비 의료와 구분할 수 있는 시스템이 있어야 한다"라고 주장했다.

한편 지난해 8월 폐암 말기 투병 사실을 알린 김 씨는 그해 9월부터 펜벤다졸을 복용하기 시작했다. 이후 자신의 소셜미디어 등을 통해 상태가 호전되고 있다고 알리며 올해 4월 중순까지 "항암제와 펜벤다졸을 복용한 지 6개월이 지나고 있다. 분명히 좋아지고 있고 기적은 일어난다"라고 글을 올려 많은 이들의 응원을 받은 바 있다.

하지만 펜벤다졸 복용 약 1년 후인 올해 9월 "구충제가 암세포를 이기지 못했다"라며 "절대 권하고 싶지 않으며 우리 가족이라면 먹지 말라고 할 것"이라고 실패를 토로했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr