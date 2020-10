이건희 삼성 회장 투병 중 별세…향년 78세

[아시아경제 이창환 기자] 이건희 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 9,322,232 전일가 60,100 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 "글로벌 초일류 기업 만들겠다" 이건희 다짐…삼성, 세계무대서 실현삼성 초일류 기업 키워낸 이건희 회장 별세(종합2보)이건희 삼성전자 회장 투병끝 별세, 향년 78세(상보) close 회장이 별세했다. 향년 78세다.

25일 재계에 따르면 이 회장은 이날 장기 투병 끝에 사망했다. 1942년생인 고인은 지난 2014년 5월10일 급성 심근경색으로 입원한 이후 6년 동안 투병 끝에 사망했다.

고인은 2014년 5월10일 밤 서울 용산구 이태원동 자택에서 급성 심근경색을 일으켜 자택근처 순천향대학 서울병원에서 심폐소생술(CPR)을 받고 삼성서울병원으로 이송됐다. 다음 날인 11일 새벽 막힌 심혈관을 넓혀주는 심장 스텐트(stent) 시술을받았다.

이후 중환자실에서 뇌와 장기의 조직 손상을 최소화하기 위해 저체온 치료를 받고 진정 치료를 계속하다 심폐기능이 정상을 되찾으면서 일반 병실로 옮겨졌고, 입원 보름 만에 혼수상태에서 회복했다.

심장기능을 포함한 신체기능은 정상을 회복해 입원 6개월 무렵부터 안정적인 상태로 하루 15∼19시간 깨어 있으면서 휠체어 운동을 포함한 재활치료를 받아왔으며 최근까지 자가호흡을 하며 지낸 것으로 알려졌다.

유족으로는 부인인 홍라희 전 삼성미술관 리움 관장, 아들 이재용 삼성전자 부회장, 딸 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장, 사위 김재열 삼성경제연구소 사장이 있다.

장례는 고인과 유가족의 뜻에 따라 간소하게 가족장으로 치르기로 했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr