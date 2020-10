▲ 배익열 씨 별세. 배경자ㆍ혜란씨 부친상, 윤인호ㆍ박성현(신한금융지주 상무)씨 장인상 = 23일 오전 6시, 서울 서초구 반포대로 222 서울성모장례식장 5호실,발인 26일 오전 5시30분. 장지 경남 거창군 선산. ☎ 02-2258-5940

