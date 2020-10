[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 23일 오후 2시 구청 2층 대강에서 열린 2020년 노원 사회적경제 공공구매박람회에 참석했다.

이번 박람회는 사회적 가치를 추구하고 있는 사회적경제기업과 공공구매에 대한 인식 제고와 함께 사회적경제기업 제품과 서비스에 대한 홍보 및 판로를 지원하기 위해 열렸다.

이날 행사에는 사회적경제기업 18개 업체(사회적기업 10개, 협동조합 4개, 자활기업 3개, 기타 1개)가 참여했다. 공사·청소, 소독, 교육서비스, 인쇄·디자인, 먹거리 등 업종별로 부스를 설치, 기업별 제품 전시·홍보 및 현장상담을 전개했다.

이날 행사는 구청장, 구의원, 각 유관기관 장이 참석한 가운데 인사말씀, 기념촬영, 라운딩 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “사회적경제기업들이 더욱 안정적이고 탄탄하게 자리매김할 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.

