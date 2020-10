[아시아경제 김봉주 기자] 가수 하성운이 5개월 만에 컴백하게 됐다.

하성운은 23일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 네 번째 미니앨범 'Mirage'의 티저 이미지를 공개했다.

하성운은 지난 6월 세 번째 미니앨범 'Twilight Zone(트와일라잇 존)'을 통해 아티스트로 한 걸음 성장한 모습과 함께 성숙한 남성의 매력을 선보였다.

이에 약 5개월 만에 돌아오는 이번 'Mirage' 앨범에도 기대가 모아지고 있다.

