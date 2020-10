[아시아경제 최대열 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 57,100 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 109,138 전일가 57,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 LS, 해저터널 테마 상승세에 5.2% ↑LS전선, 한국전기안전공사와 '해상풍력' 기술협력LS, 개인 투자자 관심 집중... 주가 1.16%... close 는 자회사 엘에스엠트론이 중국 계열사의 재무구조 개선 차 증자에 참여, 510억원을 출자하기로 했다고 23일 공시했다.

