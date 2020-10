정읍시, 농식품부 ‘푸드플랜 구축사업’ 선정

국비 5000만 원 확보…먹거리 선순환 체계 구축 기대

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 농림축산식품부가 주관한 ‘2021년 지역단위 푸드플랜 구축 지원사업’에 최종 선정, 국비 5000만 원을 확보했다고 23일 밝혔다.

이에 따라 시는 미래 먹거리 종합계획과 지역 푸드플랜 수립 등으로 안전한 먹거리 기반 마련에 탄력을 받을 것으로 기대하고 있다.

푸드플랜 구축 지원사업은 지역 내 먹거리 선순환 체계 구축을 위한 먹거리 종합 전략사업으로, 정부의 핵심 농정과제다.

이 사업은 먹거리 생산·유통·소비 등 전 과정을 연계하는 로컬푸드 순환 시스템으로 일자리 창출과 지속 가능한 먹거리 체계 구축·발전과 더불어 농어업인의 경영안정 도모가 목적이다.

시는 향후 푸드플랜 구축 연구용역에 착수해 지역 내 먹거리 순환 종합전략을 수립할 계획이다.

시 관계자는 “이 사업을 통해 지역 실정에 맞는 순환형 생산, 유통, 소비 체계를 구축해 안정성과 공공성을 확보할 수 있는 통합적인 먹거리 공급체계를 마련하겠다”고 말했다.

