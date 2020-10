[아시아경제 이민지 기자] 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 8,950 전일대비 40 등락률 -0.44% 거래량 232,988 전일가 8,990 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 코아시아, 美 마이크로칩테크놀로지와 친환경 자동차 LED 솔루션 공동 개발코아시아, 최대주주 이희준 등으로 변경[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일 close 는 씨앤씨아이파트너스 주식 190만주를 95억원에 취득했다고 23일 공시했다. 타법인 지분 취득 목적으로 취득후 지분비율은 95.24%다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr