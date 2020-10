보수단체, 박능후 장관·정은경 청장 고발…"독감백신 문제 파악도 못해"

[아시아경제 이정윤 기자, 공병선 인턴기자] 독감백신 접종 후 사망 사례가 잇따르는 가운데 보수성향 단체가 박능후 보건복지부장관과 정은경 질병관리청장 등을 검찰에 고발했다.

자유대한호국단 등은 23일 대검찰청 앞에서 기자회견을 열고 박 장관과 정 청장, 강도태 보건복지부 2차관, 나성웅 질병관리청 차장, 양동교 질병관리청 의료안전예방국장 등을 살인과 업무상과실치사 등의 혐의로 고발한다고 밝혔다.

이들은 "최소한 독감 백신 접종을 1주일은 보류해야 하는데도 불구하고 대한민국 국민을 죽음으로 몰고 있다"면서 "이들의 태도는 국민의 목숨을 가볍게 여기고 책임을 회피하는 것"이라고 주장했다.

이들은 고발장에서 "피고발인들은 백신 접종과 사망의 연관성은 없다고 하지만 올해 독감 백신이 상온에 노출되는 상식 밖의 일이 있어 이와 관련한 48만명분이 수거되고 흰색 침전물이 나와 61만5천명분의 백신이 수거되는 일도 있었다"면서 "상온 노출된 백신을 맞은 사람의 숫자도 피고발인 측 발표와는 달리 계속 늘어났다"고 했다.

이어 "상온 노출이나 흰색 침전물 백신이 사망 원인일 가능성은 낮다고 하지만 이것도 믿을 수가 없다"면서 "피고발인들의 경우 국가 예산으로 생산·운송·접종되는 백신 중 어떤 백신 제조사의 제품에 문제가 있는지도 온전히 파악하지 못하고 있는 상황"이라고 강조했다.

또 "백신이 사망 원인이 아니라는 점을 들면서 백신 사망 사건을 막지 못했다"면서 "국민의 생명을 적극적으로 지켜내야만 하는 작위의무가 있는 자들이 위험한 원인 제거를 전혀 하지 않은 부작위로 인해 국민의 생명에 위해를 가해 사망의 결과를 발생시켰다"고 주장했다.

