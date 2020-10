[골프토픽] 코리안투어 "비즈플레이 전자신문오픈 둘째날 강풍 취소"

[아시아경제 노우래 기자] ○…한국프로골프(KPGA) 코리안투어 비즈플레이 전자신문오픈(총상금 5억원) 2라운드가 기상 악화로 취소됐다.

KPGA는 23일 "제주도 제주시 타미우스골프장(파72ㆍ6982야드)에서 열릴 예정이던 대회 2라운드가 강한 바람으로 인해 정상적인 경기를 할 수 없게 돼 취소하기로 했다"고 발표했다. 대회장에는 순간 풍속이 초속 18m로 불어 그린 위의 공이 계속 움직이는 등 경기 진행이 불가능했다. 원래 4라운드 72홀 경기로 순위를 정할 예정이었지만 3라운드로 54홀로 우승자를 가리게 됐다.

코리안투어에서 기상 악화 때문에 한 라운드가 취소된 것은 2018년 9월 DGB금융그룹 대구경북오픈 둘째날 이후 2년 1개월 만이다. 김태연 경기위원장은 "무려 5차례 경기를 중단한 끝에 낮 12시13분에 최종 취소 결정을 내렸다"며 "오후에 바람이 더 강해진다는 예보가 있어 오늘 경기는 어렵다고 판단했다"고 설명했다. 1라운드에서는 이창우(27)와 홍순상(39)이 나란히 4언더파를 쳐 공동선두다.

