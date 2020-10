[사고]올해는 1ℓ로 몇 ㎞?…아시아경제 '연비왕' 대회가 열립니다

정부가 온실가스 감축을 위해 자동차 연비기준을 2030년까지 1ℓ당 33.1km(10인 이하 승용ㆍ승합)로 끌어올리기로 했습니다. 현재 24.3km보다 26.6% 강화된 목표입니다. 이 기준대로라면 100km 정도인 서울에서 천안까지 가는데 5000원 정도만 주유하면 충분하다는 계산이 나옵니다. 정부 차원의 친환경 에너지 정책도 중요하지만 우리 스스로 연비를 아끼고 온실가스 배출도 줄이는 친환경 운전 습관인 '에코 드라이브'를 실천하는 것이 무엇보다 중요합니다. 연비와 환경을 생각하는 바른 운전 습관은 교통사고로 인한 인적ㆍ물질적 피해를 줄이는 데도 기여합니다.

아시아경제가 11월14일 '2020 연비왕 대회'를 개최합니다. 아시아경제 연비왕 대회는 일반인을 대상으로 자동차 연료를 최대한 절약하면서 친환경 운전 능력이 뛰어난 승용차 운전자를 가리는 대회입니다. 올해로 13회째를 맞았으며, 지난 12년간 920여팀이 참가해 명실상부 국내 최대 연비왕 대회로 자리를 잡았습니다.

아시아경제 연비왕 대회에는 참가자와 수상자를 위한 주유상품권을 비롯한 푸짐한 상품이 마련돼 있습니다. 18세 이상 운전면허증 소지자(2종 보통운전면허 이상)라면 누구나 참여할 수 있습니다. 그린 뉴딜의 시대, 독자 여러분도 연비왕에 도전해 보십시오.

◆일시: 2020년 11월14일(토) 오전 8시~오후 2시30분

◆장소: 경기 서하남IC(한국도로공사 수도권본부)

◆규모: 일반 참가 총 80팀

◆경기 코스: 총 106.4㎞(70㎞/h 주행 기준 90분 소요) 서하남IC 출발→하남JCT→동서울TG→호법JCT→덕평휴게소(반환점)→신갈JCT→서울TG→판교JCT→성남TG→서하남IC 도착

◆참가 대상: 만 18세 이상 운전면허증 소지자(2종 보통운전면허 이상)

◆참가 신청 기간 : 2020년 10월 23일~11월 11일 오후 6시까지

◆참가 신청 및 문의: 1833-8981(전화), asiaecodrive2020@gmail.com(이메일)

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr